سمو محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل السفير الياباني ويشيد بمستوى التعاون بين البلدين المنامة في 30 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في مكتب سموه بمقر المحافظة الجنوبية، سعادة السيد هيديكي ايتو سفير إمبراطورية اليابان الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة.



وفي مستهل اللقاء رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بسعادة سفير اليابان الجديد، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الدبلوماسية في مملكة البحرين دعما وتعزيزاً للعلاقات الوطيدة المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.



واستعرض سموه آفاق علاقات التعاون و التنسيق المشترك بين مملكة البحرين واليابان مشيداً سموه بما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء على كافة الأصعدة مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة العمل بتطوير المراحل التي وصل إليها مستوى التعاون البحريني الياباني في المجالات المختلفة.



كما بحث سموه مع سعادة السفير الياباني فرص التعاون والتنسيق مع سفارة اليابان في مملكة البحرين لإقامة عدد من الفعاليات الثقافية في المحافظة الجنوبية لتعزيز ودعم هذه العلاقة، وكذلك عن عزم المحافظة باستخدام اللغة اليابانية في موقعها الرسمي والكتب المطبوعة عنها ليتمكن الشعب الياباني الصديق التعرف اكثر على تاريخ وثقافة وأنشطة المحافظة الجنوبية.



من جانبه أشاد سعادة السفير الياباني بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين في المجالات المختلفة، منوها بالطفرة التنموية تشهدها المحافظة الجنوبية مشيداً في الوقت نفسه بمبادرات سمو محافظ المحافظة الجنوبية التي تهدف إلى تعزيز و دعم العلاقات البحرينية اليابانية معرباً عن خالص شكره وتقديره لسموه على حسن الترجيب وحفاوة الاستقبال متمنياً للمحافظة الجنوبية المزيد من التطور والازدهار.







م.ح.



بنا 1505 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/30 - 10 : 06 PM