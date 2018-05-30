مركز الابداع يطلق برنامجه الشبابي الاجتماعي "سابع جار" المنامة في 30 مايو / بنا / يطلق مركز الابداع الشبابي التابع لوزارة شئون الشباب والرياضة برنامجه الشبابي الاجتماعي "سابع جار" وذلك خلال الفترة من 30 مايو ولغاية 2 يونيو، وذلك ضمن البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة والرامية الى دعم العمل التطوعي وتعزيز العلاقات الاجتماعية والمحافظة على الترابط الثقافي والاجتماعي.



ويعتبر برنامج "سابع جار" من البرامج المدرجة على رزنامة الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة شئون الشباب والرياضة طوال العام حيث يهدف البرنامج الى تنمية مهارات الشباب وزيادة وعيهم بأهمية العمل التطوعي بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الجيران، عن طريق مجموعة أفكار يقترحها المشاركون لتنفيذها بأحيائهم السكنية على هيئة فعاليات مشتركة مع الجيران.



وتتلخص فكرة البرنامج في قيام مجموعة من الشباب البحريني بزيارة المناطق السكنية في قرى ومدن المملكة والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية والموروثات الشعبية والالتقاء بساكني تلك المناطق وحثهم على التعاون فيما بينهم وتقوية العلاقات والروابط احياء لثقافة التواصل الاجتماعي بين الجيران عملا بوصايا النبي محمد الذي وصى على سابع جــــار.



وستقوم مجموعة من الشباب في هذا العام بزيارة قرى ومدن البحرين للاحتفال معهم بالقرقاعون وذلك لإحياء العادات البحرينية القديمة والتراث الشعبي في هذه الليلة واستغلال هذه المناسبات التي من شأنها زيادة التواصل الاجتماعي بين الجيران علما بأن النسخة الماضية كانت قد خصصت للاحتفال بالعيد الوطني وعيد الجلوس مع الجيران.







م.ح.



بنا 1421 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/30 - 35 : 05 PM