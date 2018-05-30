مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعلن أسماء منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية المنامة في 30 مايو/ بنا / أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم عن أسماء منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية البالغ عددهم 15 شخصاً من مختلف الجهات الحكومية.



وقد خضع المتقدمون لمراحل مختلفة من الفرز والتقييم وذلك بحسب الشروط والمعايير التي تم تحديدها بعناية فائقة تحقيقاً لرؤية وأهداف البرنامج من أجل اختيار وتحديد القائمة النهائية من منتسبي الدفعة الرابعة والتي خلصت إلى التالية أسمائهم:



1. أيمن فؤاد الأنصاري من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

2. أيمن يوسف سلمان من وزارة التربية والتعليم

3. الشيخ حسن بن عبدالرحمن آل خليفة من صندوق العمل (تمكين)

4. السيد خالد فهد العلوي من صندوق العمل (تمكين)

5. رحاب عبدالرحمن العباسي من وزارة الخارجية

6. سفيان إبراهيم الهاشل من ديوان الرقابة المالية والإدارية

7. فاطمة عبدالحميد العوضي من هيئة الكهرباء والماء

8. فهد أحمد الدوسري من وزارة الخارجية

9. مريم النعيمي من جامعة البحرين

10. مريم محمد محمود من شركة تطوير

11. مشاعل قطامي القطامي من الأمانة العامة للتظلمات

12. نور رياض ضيف من وزارة الصحة

13. نورة محمد المطوع من ديوان رئيس مجلس الوزراء

14. هناء غازي الشكر من وزارة الصحة

15. وائل علي البقارة من مصرف البحرين المركزي



وسيلتحق المنضمون في الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية كمنتدبين من جهات عملهم المختلفة في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، علماً بأن هذه الدفعة الجديدة من منتسبي البرنامج تنتهي فترة انتدابهم مع نهاية شهر مايو من العام القادم ليعودوا إلى مواقع عملهم بعد انقضاء عام كامل على انتدابهم لدى المكتب.



وبهذه المناسبة هنأ معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منتسبي الدفعة الرابعة الذين تم اختيارهم ضمن معايير دقيقة ومحددة توافرت فيهم ضمن المجموعة الكبيرة التي تقدمت للبرنامج.



وأشاد بتفاعل الشباب البحريني من العاملين بالقطاع الحكومي مع برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية والذي يمثل إحدى الرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله الرامية نحو تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز المقومات القيادية فيها بما يخدم التطلعات التنموية وتشجيع القيادات المستقبلية الواعدة في القطاع الحكومي .



وأكد معاليه على النجاح الذي يحققه البرنامج عبر دوراته في ضوء الأهداف المنشودة، منوهاً بما قدمته الدفعات السابقة من منتسبي البرنامج من عطاء خلال فترة انتدابهم وحرصهم على التطور واكتساب الخبرات متمنيا لمنتسبي الدفعة الجديدة كل التوفيق في الاستفادة من كافة الجوانب التي يوفرها لهم البرنامج خلال فترة انتدابهم في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.





ن.ع/م.ح.



بنا 1427 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/30 - 41 : 05 PM