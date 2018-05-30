وزير الخارجية الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بتطبيق الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية رام الله في 30 مايو / بنا / التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستير بيرت.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المالكي بحث مع بيرت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الفلسطينية.



وأكد المالكي خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أهمية الدور البريطاني.



واستعرض المالكي مع الوزير البريطاني تطورات الأوضاع في غزة وأهمية التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووحدة وأمن التراب الفلسطيني.



من جهته أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط تمسك بلاده بتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض مشددا على أن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأميركية، كونه يعقد فرص تحقيق السلام، مشيرا إلى ضرورة حماية أرواح المتظاهرين الفلسطينيين وحقهم بالتظاهر السلمي.







م خ/م.ح.



بنا 1402 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/30 - 12 : 05 PM