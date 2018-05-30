أمين عام رابطة العالم الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع المفتي العام لجمهورية الشيشان مكة المكرمة في 30 مايو/ بنا / وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مع المفتي العام في جمهورية الشيشان الشيخ صلاح مجييف، بمقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة، اتفاقية تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، والاستفادة من الخبرات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان الاتفاقية تضمنت تجسيد سبل التعاون المشترك في نشر الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، وبيان موقف الإسلام من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، على أن يقوم كلا الطرفين بتنظيم لقاءات للأكاديميين والمفكرين والباحثين مع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى، لبحث موضوعات الحوار، والتعاون من أجل تصحيح صورة الإسلام، وإبراز قيمة الإنسانية العالمية، ودعم الوسطية والاعتدال والتسامح والعدل والتفاهم والسلام بين الشعوب، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات وإعداد الدراسات والبحوث والندوات والبرامج الحوارية فيما يتعلق بمجالات العمل المشترك.



واشتملت اتفاقية التعاون على عدد من البنود التي تعزز من توفير المنح الدراسية للطلاب وخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاهتمام باللغة العربية في أوساط الشعوب المسلمة غير العربية (الأقليات المسلمة).



م خ/م.ح.



بنا 1349 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/30 - 52 : 04 PM