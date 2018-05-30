الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس

القاهرة في 30 مايو / بنا / أدانت جامعة الدول العربية مصادقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على بناء 3900 وحدة استيطانية في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ومصادقة مجلس التخطيط الإسرائيلي على بناء 2500 وحدة استيطانية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.



واستنكر الأمين المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، استهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلية للتجمعات البدوية في مناطق شرق القدس، والتهجير القسري لأكثر من 35 عائلة بدوية، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التي تحاصر القدس المحتلة محاصرة القدس المحتلة وتقطع أوصال الأرض الفلسطينية.



وأعتبر أبو علي ان هذا العدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، هو انتهاك لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية وتشجيع الإدارة الأمريكية المستهترة والمتحدية لإرادة المجتمع الدولي.











م خ/م.ح.



بنا 1343 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/30 - 48 : 04 PM