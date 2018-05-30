تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. وزير الإسكان: البدء في توزيع مشروع أم الحصم الإسكاني على المواطنين المستفيدين

المنامة في 30 مايو / بنا / تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة اليوم بتوزيع مشروع أم الحصم الإسكاني على المواطنين المستفيدين.





وقال وزير الإسكان إن الوزارة كثفت استعداداتها في إعداد البرنامج الزمني لتوزيع الوحدات فور صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد، مؤكدًا أن الوزارة ستسخر طاقاتها من أجل ضمان استمرار عملية التوزيع والتسريع بها حتى يتسنى إتمامها في أقصر مدة ممكنة.



وأشار المهندس باسم الحمر إلى أن جميع المشاريع المطروحة ضمن البرنامج الزمني للتوزيعات تندرج ضمن المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تحت مظلة برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وتوزيعها على المستفيدين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.



وأضاف أن الوزارة تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة، حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع الاسكانية تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك الخدمات الإسكانية.



وتوجه المهندس باسم الحمر بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع المستفيدين من الوحدات السكنية، مجددًا تعهد الوزارة تنفيذ أمر سمو ولي العهد في أسرع وقت ممكن، والاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة.



وعبر مستفيدو وحدات أم الحصم عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على صدور أمر سموه بتوزيع 5000 وحدة سكنية بما يلبي احتياجاتهم من تلك الخدمات الإسكانية ، مقدمين شكرهم إلى سعادة وزير الإسكان، وفريق عمله بالوزارة على ما بذلوه من جهودٍ لإتمام إجراءات توزيع المشروع بما يلبي طلباتهم الإسكانية.



يُذكر، أن وحدات مشروع أم الحصم الإسكاني تمَّ تصميمها وِفْق نموذج D11، الذي يتكون من طابقين و4 غرف، مع إمكانية بناء طابق إضافي وإجراء التوسعة القانونية التي تنص عليها قوانين الوزارة، كما ويتضمن المخطط العام للمنطقة أيضاً مسجداً ومحلات تجارية ومناطق مفتوحة، بما يتناسب واحتياجات الأسرة البحرينية.



أ.أ/م خ/ع ع



بنا 1327 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/30 - 36 : 04 PM