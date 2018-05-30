هيئة التخطيط والتطوير العمراني تدشن حسابها الرسمي في انستغرام المنامة في 30 مايو / بنا / دشنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) تحت معرف (@bahrain_upda).

وقالت الهيئة إنها تتطلع إلى التواصل من خلال صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي مع مستخدمي الموقع من مواطنين ومقيمين ومستثمرين باستمرار للتعريف بآخر أنشطتها ولتحقيق جانب كبير من التواصل مع الجمهور لكل ما من شأنه المصلحة العامة والتعريف بما تقدمه الهيئة من خدمات.



وأوضحت الهيئة أن "وسائل الاتصال المتطورة أصبحت ضرورة في عصرنا الحالي الذي يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا ولزم علينا أن نواكب هذا التطور بكل مجرياته بغية الوصول إلى أفضل المستويات، وأن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي «التخطيط والتطوير العمراني» الدائم للمواكبة من أجل التواصل بشتى الوسائل، حيث تهدف إلى التواصل المستمر مع المواطنين والمقيمين والمستثمرين والجهات الإعلامية والتي تعتبر خطوة مميزة في نقل أهم الأحداث والانجازات والجهود الميدانية وإبراز الدور الذي تقوم به مختلف إدارات الهيئة، إضافة إلى تلقي الملاحظات والأسئلة والاقتراحات بما يتيح الفرصة للمشاركة في إبداء الرأي حول خدماتنا وأنشطتنا المختلفة".



وفي إطار سعيها لتحسين خدماتها والتسهيل على المراجعين، فقد نوهت الهيئة بوجود (مركز خدمات المراجعين) والذي يقدم مجموعة من الخدمات للعملاء طيلة أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس، إضافة لوجود يوم مخصص لاستقبال "المراجعين أصحاب الطلبات" حيث يقوم المختصون وعلى جميع المستويات الإدارية في إدارات الهيئة بتوضيح استفساراتهم، وذلك تكريساً لاتباع نهج سياسة الباب المفتوح التي تأتي ضمن آليات التواصل التي تجمع الموظفين والمسؤولين مع المراجعين المستفيدين من الخدمات.



ن.ف/ع ع



بنا 1213 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/30 - 24 : 03 PM