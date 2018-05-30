بمشاركة 21 موظفا.. معهد التدريب الجمركي يختتم دورة في التعرفة الجمركية المنامة في 30 مايو / بنا / اختتم معهد التدريب الجمركي دورة تدريبية في التعرفة الجمركية والنظام المنسق والتي عقدت في الفترة من 13 الى 17 مايو الجاري، بهدف تمكين الموظفين من معرفة القواعد العامة لتفسير النظام المنسق والتعرف على التصنيفات الجمركية.

وشارك في الدورة 13 موظفاً من مختلف الإدارات الجمركية بالإضافة إلى 8 موظفين من إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تنفيذاً لمبدأ الشراكة ولأهمية هذا الموضوع في مهامهم الوظيفية من أجل تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر.



وخلال حفل توزيع الشهادات على المشاركين، أوضح المشرف على إدارة التدريب والتطوير بشئون الجمارك السيد وليد أجور أن الدورات المقامة في معهد التدريب الجمركي تأتي بناء على توجيهات ودعم معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك حول تعزيز سبل التعاون من خلال نقل العلوم والمعارف الجمركية إلى الجهات المعنية والشركاء، كمساهمة في تطوير العمل لدى تلك الجهات، وتجسيداً لما تضمنه الهدف الاستراتيجي الثالث من الخطة الاستراتيجية لشئون الجمارك 2017 / 2020 في تعزيز الشراكة مع الشركاء والعملاء من أجل زيادة الإيرادات وتقليل المخاطر.



ويعمل معهد التدريب الجمركي سنوياً، على تنفيذ برنامج تدريبي لبناء القدرات الخاصة بشئون الجمارك، بالإضافة إلى إقامة برامج ودورات يمكن للجهات ذات العلاقة المشاركة فيها للاستفادة من الخبرات الجمركية.



ن.ف/ع ع



بنا 1207 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/30 - 18 : 03 PM