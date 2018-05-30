نجاح عمليتي نقل وزراعة كلى بالسلمانية المنامة في 30 مايو / بنا / قام وكيل وزارة الصحة سعادة الدكتور وليد المانع بزيارة تفقدية لمجمع السلمانية الطبي صباح اليوم بحضور الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للمستشفيات وكبار الأطباء والمسئولين بالمستشفى، حيث التقى بالمرضى الذين تمت لهم إجراء عمليات نقل وزراعة الكلى، واطمأن على حالتهم الصحية وأوضاعهم خلال إقامتهم بالمستشفى.

واشاد المانع بالدور الكبير الذي قام به المتبرعون لإنقاذ حياة مرضى كانوا في أمس الحاجة لمثل هذه المساعدة، معبرا عن فخره بمثل هذه المواقف الإنسانية المشرفة وبمدى الترابط والتلاحم بالمجتمع البحريني وما له من أثر طيب على المرضى.



وتأتي هذه العمليات الجراحية ضمن برنامج زراعة الكلى والأعضاء التي تتبناها وزارة الصحة في مملكة البحرين، بتوجيه ودعم مستمر من لدن سمو رئيس الوزراء الموقر لاستقدام الخبراء من مختلف دول العالم لتشخيص وعلاج حالات صعبة باستخدام الطرق الحديثة والأساليب العلاجية الأكثر تطوراً لعلاج هذه الحالات والتي تتطلب خبرات واسعة في هذا المجال.



وقد قام الفريق الطبي بالتعاون مع فريق مستشفى الزهرواي بالأردن الشقيق بإجراء عمليتين لزراعة الكلى وقد تمت العمليتين بفضل من الله بنجاح تام، وتتسم حالة المتبرعين والذين تمت لهم زراعة الأعضاء بالاستقرار ويخضعون للإشراف الطبي.



وقال وكيل وزارة الصحة ان برنامج الطبيب الزائر يأتي في إطار التزام وزارة الصحة واللجنة العليا للعلاج بالخارج بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بالالتزام في تنفيذ برامج علاجية متطورة، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية، بما يساهم في التخفيف من معاناة المرضى.



كما يسهم البرنامج في تطوير كفاءات الفرق الطبية العاملة بالسلمانية والكوادر التي تعمل في مختلف المرافق، مؤكدا جاهزية المجمع لاستيعاب وإجراء المزيد من عمليات نقل وزراعة الاعضاء، واستعداده بالتجهيزات اللازمة المتطورة من غرف عمليات ومختبر للأنسجة وصيدلية ووحدة العناية القصوى والتي تدار من قبل فرق طبية مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات.



يذكر أن المتبرع الأول شاب في الـ39 من العمر وقد تبرع إلى والدته البالغة من العمر 58 عاما والتي كانت تعاني من فشل كلوي بسبب داء السكري وتخضع لجلسات الغسيل الدموي، أما المتبرعة الثانية فهي زوجة في الـ41 من العمر وقد تبرعت لزوجها البالغ من العمر 47 والذي كان يعاني من فشل كلوي بسبب التكيس في الكلى.



الجدير بالذكر أنه تم إجراء 11 عملية زراعة كلى خلال ما يقارب السنة حيث تكللت جميعها وبفضل من الله بالنجاح وقد تحسنت حالة المرضى ويمارسون حياتهم الاجتماعية وانشطتهم بصورة طبيعية.



وشجع وكيل الصحة فئات المجتمع البحريني بضرورة أن يكون لديه الوعي الكافي بعمليات التبرع بالكلى، حيث أن هذا الوعي كفيل بحل أهم المشاكل التي يواجهها مرضى الفشل الكلوي، مؤكداً أن التبرع بالكلى يعطي فرصا جديدة للمرضى ويساعدهم على العودة إلى الحياة الطبيعية بكل معانيها، كما يعيش المتبرعون حياتهم أيضا بشكل طبيعي وبكلية واحدة، لذا يتوجب المشاركة في برنامج التبرع لزيادة فرص إعادة الحياة الطبيعية لمرضى الفشل الكلوي، كما ينبغي أن تكون للمجتمع البحريني ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة للمساهمة في إنقاذ اخوانهم واخواتهم المرضى.



ن.ف/ع ع



بنا 1159 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/30 - 17 : 03 PM