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رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع مجلس كلية عيسى العسكرية الملكية
2018/05/30 - 12 : 03 PM
المنامة في 30 مايو / بنا / ترأس سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم، اجتماع مجلس كلية عيسى العسكرية الملكية بحضور أعضاء المجلس، والذي عقد في مبنى الكلية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة ببرامج وخطط تطوير كلية عيسى العسكرية الملكية ضمن إطار سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها دائماً قوة دفاع البحرين.

كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة والمتعلقة بالشئون الدراسية سواء النظرية أو العملية لتحقيق أفضل المهارات والخبرات المنشودة.

ن.ف/ع ع

بنا 1147 جمت 30/05/2018


عدد القراءات : 29         اخر تحديث : 2018/05/30 - 18 : 03 PM
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