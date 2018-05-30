الوزير ميرزا يثمن مبادرة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة المنامة في 30 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الدكتور Jeff Zabudski وعدد من المسئولين بالكلية.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور واطلع على إنجازات الكلية العديدة في مختلف المجالات البحثية والأكاديمية، وقدمت رئيسة قسم الهندسة في بوليتكنك الدكتورة Christina Georgantopoulou للوزير كتاباً أكاديمياً جديداً من تأليفها في مجال الطاقة المتجددة، لطلبة وطالبات بوليتكنك وللباحثين والمهندسين وجميع المهتمين في هذا المجال.



وأشاد الوزير ميرزا بجهود الدكتورة Christina في تأليف هذا الكتاب الأكاديمي الهام الذي سوف يثري المكتبة العلمية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، كما اعرب الوزير عن تقديره لما تقوم به بوليتكنك البحرين وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي الدكتور Jeff وجميع منتسبي الكلية في تعزيز المعرفة التطبيقية لتطوير المهارات العملية والتشغيلية للطلاب وفقاً لاحتياجات ومتطلبات القطاع الصناعي في السوق المحلي.



وفي هذا الصدد أبدى المسئولون بكلية البحرين التقنية رغبتهم في المشاركة في مبادرات تفعيل استخدامات الطاقة المتجددة والفعاليات التي تنظمها وحدة الطاقة المستدامة في هذا الخصوص من أجل زيادة الوعي لدى الطلاب وإلهامهم لمثل هذه المشاريع، وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق ومجالات التعاون مع الجامعات والكليات الاكاديمية وتقديم كل الدعم الممكن.



ح ب/ع ع



بنا 1114 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/30 - 54 : 02 PM