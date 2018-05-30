وزير الديوان الملكي يستقبل السفير الصيني

المنامة في 30 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه بالديوان الملكي هذا اليوم سعادة السيد أن ور بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لجمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى المملكة.



وخلال اللقاء، أشاد معاليه بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص المشترك على تطوير أوجه التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية المشتركة.



وأعرب معالي وزير الديوان الملكي عن أطيب تمنياته للسفير الصيني بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الروابط الثنائية وفتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة.



ح ب/ع ع



بنا 1130 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/30 - 34 : 02 PM