جامعة الخليج العربي تنظم "حلول الطائرات بدون طيار لاتخاذ أحسن قرار" المنامة في 30 مايو / بنا / عقدت جامعة الخليج العربي بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي ICBA وشركة فالكون آي درون (Falcon Eye Drones) في الامارات العربية المتحدة، وشركة سانس فلاي (senseFly) في سويسرا، دورة تدريبية بعنوان "حلول الطائرات بدون طيار لاتخاذ أحسن قرار"، والتي تأتي ضمن أنشطة الامارات العربية المتحدة للاحتفال بعام زايد.



وقال المنسق العام للدورة أستاذ الاستشعار عن بعد والجيومعلوماتية المشارك بجامعة الخليج العربي الدكتور علي بطاي إن الورشة احتوت على تطبيقات عملية ونظرية لإبراز القدرة الابتكارية للطائرات بدون طيار لاتخاذ قرارات أفضل بطريقة أسرع وبتكلفة أقل وذلك في مجالات مختلفة مثل الخرائط والمساحة، المناجم والموارد الطبيعية، الزراعة، البيئة، البنية التحتية والتخطيط العمراني والمشاريع الانشائية.



شارك في الدورة أكثر من 30 مشاركاً من جامعات عجمان والشارقة، وبلديات الفجيرة ودبي والشارقة، وهيئة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة أبوظبي للبيئة، والقطاع الخاص.



واحتوت الدورة التدريبية على تطبيقات ميدانية حيث تدرب المشاركون على طريقة تخطيط المهمات باستخدام الطائرات بدون طيار ذات الاجنحة الثابتة من نوع (eBee plus RTK)، والتقاط الصور الجوية وصور استشعار عن بعد في المركز الدولي لزراعة الملحية على مساحة نصف كيلو متر مربع تقريباً، بدقة مكانية تصل إلى 3 سنتيمتر.



وقد أنجزت المهمة الميدانية لتصوير الحقل في مدة زمنية تربو إلى 15 دقيقة فيما تستغرق التقنيات التقليدية أسبوعاً كاملاً لتغطية ذات المساحة وبتفاصيل أقل، كما تمت معالجة الصور واستخراج النموذج الرقمي للسطح، وخريطة التربة، النبات، ومختلف المنشئات في الموقع.



وتعتبر أنظمة "الطائرات بدون طيار" واحدة من أفضل الطرق المبتكرة لجمع المعلومات وجمع البيانات الجغرافية المكانية، إذ إنها لا توفر فقط إمكانية اختيار متى وأين، وما هي البيانات التي يجب جمعها، ولكنها من خلال هذا كله تغير تماماً طريقة فهم كيف ولماذا تحدث الظاهرة التي يعكف على دراستها، سواء كانت في طور التحقق أو في حالة التطور.



ع.ر/ع ع



بنا 1029 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/30 - 37 : 01 PM