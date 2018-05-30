وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق "مشروع التلمذة المهنية في مجال إدارة المنشآت الطبية" المنامة في 30 مايو / بنا / تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ "مشروع التلمذة المهنية في مجال إدارة المنشآت الطبية" الخاص بتهيئة الكوادر الحاملة للشهادة الصحية والراغبين بإدارة المنشآت الطبية، وذلك في شهر يوليو المقبل ويستمر لمدة ستة شهور.



وقال مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عصام إسماعيل العلوي، ان 30 باحثاً عن عمل من حملة الشهادات الطبية والصحية، سيشاركون في المشروع الذي يشرف عليه مجموعة من الأطباء والاستشاريين والمدربين المتخصصين، حيث يتم منح المتدرب شهادة مهنية معتمدة من قبل إحدى الجهات الدولية المانحة بعد اجتيازه البرنامج بنجاح، مضيفاً ان البرنامج سيكون على قسمين عملي ونظري، وسيكون النظري بشركة "كايزن" لإدارة المنشآت الطبية، والعملي في إحدى المنشآت الصحية، وذلك لضمان إدماج خريجي هذا البرنامج التأهيلي في سوق العمل، واطلاعهم على أحدث المتطلبات الإدارية والفنية التي تمكنهم من الانخراط بسهولة في المنشآت الطبية.



واضاف ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال طرح هذا البرنامج إلى خلق فرص عمل نوعية للخريجين في المجال الصحي على اختلاف تخصصاتهم، بعد إعادة تأهيلهم وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل، وذلك من خلال الانضمام للمشروع وفقاً لمنهج "التلمذة المهنية"، حيث سيتمكن الباحث عن عمل بعد انتهائه من البرنامج من الاندماج في عدة وظائف، منها على سبيل المثال مسئول جودة في القطاع الطبي، ومدير تأمين صحي، ومدير العمليات في القطاع الطبي.



ويأتي هذا البرنامج التأهيلي، الذي ينفذ بالتعاون مع شركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية، خطوة أولى ضمن سعي الوزارة لتفعيل القرار الوزاري 25 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتلمذة المهنية والمادة المتعلقة به، والمادة المتعلقة به رقم 15 في قانون العمل بالقطاع الأهلي، والتي ينص جزء منها على انه يعتبر "تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة، أو مهنة، أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر أو مكافأة"، حيث سيساهم ذلك في تمكين الكوادر البحرينية المتخصصة للحصول على الكفايات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب فتح مجالات مهنية جديدة لهم تتوافق وتحصليهم الأكاديمي.



ن.ف/ع ع



بنا 1024 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/30 - 37 : 01 PM