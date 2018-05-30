الهاجري يكرم الفائزين بمسابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ القرآن الكريم وتجويده المنامة في 30 مايو/ بنا / كرّم فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري المستشار الديني في رئاسة الحرس الوطني، الفائزين بمسابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ القرآن الكريم وتجويده بعد صلاة ظهر اليوم في جامع معسكر الحرس بالصخير، وذلك بحضور العقيد الركن محمد عبدالله ربيعة رئيس شعبة ديوان الرئاسة وعددا من ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الوطني.



وأكد الدكتور الهاجري لدى رعايته حفل تكريم منتسبي الحرس الوطني من حفظة كتاب الله، أن عناية الله سبحانه تشمل القارئ لكتابه الكريم والمُرتّل له، كما يتضاعف أجر قارئه حسب إجتهاده في تلاوته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران".



وأشار فضيلة الشيخ الهاجري إلى أن استمرار تلك المسابقة الجليلة، إنما تؤكد عناية الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بكتاب الله ، ومتابعة معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني لمراحل المسابقة .



ولفت فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري إلى أن مملكة البحرين تبذل جهوداً واسعةً في نشر التلاوة الصحيحة وتعليمها لمختلف الأجيال، مؤكداً أن مسابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ القرآن الكريم وتجويده، إنما تعكس تلك الجهود الطيبة في إعلاء كتاب الله سبحانه والحث على قراءته وتدبره والعمل به.



وأضاف أن "المسابقة وبفضل الله تواصل عاماً بعد آخر في تحقيق أهدافها بإشاعة حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه والعمل به، وتشجيع التنافس عليه بين منتسبي الحرس الوطني.



ح ب/و.ش



بنا 1014 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/30 - 36 : 01 PM