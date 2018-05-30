وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين المنامة في 30 مايو/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد ألفريد سيمز بروتز، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السفير ألفريد سيمز بروتز، معربًا معاليه عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية وما تشهده من تقدم ونماء على كافة الأصعدة، مثنيًا على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه، أعرب سعادة السيد ألفريد سيمز بروتز عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية وخالص شكره وتقديره لما لقيه من دعم ومساندة خلال فترة عمله في مملكة البحرين على مختلف المستويات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.



ح ب/و.ش



بنا 1012 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/30 - 35 : 01 PM