وزير التربية والتعليم يكرم عدداً من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا المنامة في 30 مايو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عدداً من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) من مختلف التخصصات، والذين قاموا بإهداء الوزير نسخاً من رسائلهم وقدموا شرحاً حول مواضيعها، وقد وجّه الوزير شكره للباحثين على الجهود التي بذلوها للحصول على تلك الشهادات العليا من الجامعات المحلية والخارجية.

واشار إلى أهمية النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، والتي ستساهم في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها التطويرية في كافة المراحل التعليمية، ومتمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.





ن.ف/و.ش



بنا 1009 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/30 - 12 : 01 PM