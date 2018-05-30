الخيرية الملكية توقع اتفاقية تأجير أبراج الخير مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنامة في 30 مايو / بنا / أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، والذي يعتبر الداعم الأول للعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين، مثمناً توجيهات جلالته بتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للأيتام والأرامل البحرينيين، واهتمام جلالته لضمان استمرار هذه الرعاية من خلال توفير مصدر دخل دائم وثابت للمؤسسة الخيرية الملكية وتقوية مركزها المالي بالأوقاف الخيرية والاستثمارات التنموية والتي تعود بالنفع على المجتمع والأيتام في آن واحد.

جاء ذلك بمناسبة توقيع المؤسسة الخيرية الملكية اتفاقية تأجير أبراج الخير مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية.



وقال سموه "يشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على اهتمامه الكبير بتطوير وتنمية عمل المؤسسة الخيرية الملكية، حيث يأتي منح جلالته قطعة الأرض في منطقة السنابس لإنشاء أبراج الخير لتوفير مختلف الخدمات من أجل غد ومستقبل أفضل لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم".



وأشاد سموه بالدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأضاف سموه أن المؤسسة الخيرية الملكية وبناءً على التوجيهات الملكية قامت بإنشاء أبراج الخير وتأجيرها وفق نظام خاص ليتم تخصيص ريعها لصالح العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية لرفع المستوى المعيشي لأسر الخيرية الملكية وجميع الفئات المحتاجة في المملكة وتنويع الموارد المالية للمؤسسة من خلال المشاريع الاستثمارية والتي تنصب جميعها من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيدا بتعاون وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المساهمة مع المؤسسة الخيرية الملكية في خدمة العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة من خلال استئجارهم للأبراج بما يساهم في عمل المؤسسة الخيري والإنساني.



من جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به المؤسسة من أجل تقديم أفضل الخدمات لأسرها ولجميع الفئات المستحقة في مملكتنا الغالية، مشيداً بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية.



وأشار سعادة الأمين العام إلى أن أبراج الخير عبارة عن برجين كل برج مكون من 23 طابقا حيث يأتي إنشاؤهما ضمن الاستراتيجية الخمسية الجديدة للمؤسسة والتي تسعى إلى تحقيق بنية مالية استثمارية تضمن استمرارية عمل هذا الكيان الخيري الكبير الذي أنشأه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ولتكون بعيداً عن أي تأثيرات اقتصادية تؤثر في تقديم خدماتها للفئات المستفيدة من عملها.



من جهته عبر وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع عن سعادته بأن تكون وزارة الصحة إحدى الجهات المساهمة في دعم مشاريع المؤسسة الخيرية الملكية، بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية. حيث يستشعر الجميع الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كما أشار المانع إلى أنه من خلال هذا المشروع فإن وزارة الصحة تكون قد استثمرت أموالها في مشروع كبير يعد من أفضل الاستثمارات الذي هو الاستثمار في عمل الخير الذي يعم نفعه على جميع شرائح المجتمع.



من جانبها أشادت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالجهود الخيرية التي تبذلها المؤسسة معبرة بذلك عن سعادتها كون هذا العمل يجمع بين الجانب المهني والجانب الخيري الداعم لمشاريع المؤسسة الخيرية الملكية، حيث ستكون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من الجهات المساهمة بشكل مباشر في دعم الأعمال الخيرية في مملكة البحرين.



ن.ف/ع ع



بنا 0952 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/30 - 59 : 12 PM