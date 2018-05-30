"بتلكو" تعرف منتسبي جامعة البحرين بمجالات التطوير في شبكتها المنامة في 30 مايو / بنا / قامت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بتعريف وفد من أساتذة وطلبة قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة البحرين بمجالات التطوير في شبكتها، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوفد لمقر الشركة الوطنية في منطقة الهملة مؤخراً.

وشارك في الزيارة رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بالجامعة الأستاذ الدكتور خالد زهار، وأعضاء هيئة التدريس الدكتور مهاب منجود، والدكتور معمر طالب، والدكتورة سلوى باصرة، ومدحت حامد، وإبراهيم نور، بالإضافة إلى نخبة من الطلبة والطالبات.



وشملت الزيارة الميدانية للشركة عدة أقسام، من بينها مبنى مركز الموظفين، وقسم العمليات والصيانة، ومركز التدريب والاتصالات، وقسم تطوير الشبكة.



والتقى الوفد بعدد من المسؤولين، والمهندسين في الشركة، من بينهم رئيسة قسم تطوير الشبكة المهندسة منيرة الغتم التي قدمت شرحاً للوفد عن مسارات التطوير في الشبكة، في حين ألقى المهندس عمر منور محاضرة عن توليد الطاقة الكهربائية في الشركة، وألقت المهندسة ديما إبراهيم محاضرة عن الشبكات الأرضية.



وأعرب رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في الجامعة الأستاذ الدكتور خالد زهار عن شكره للشركة على كرم الضيافة والتحضير العالي للزيارة، مشيداً بالبنية التقنية والفنية التي تتمتع بها شركة بتلكو.



وقدم شكره أيضاً لرئيس لجنة مشاريع التخرج في القسم الدكتورة سلوى باصرة، ورئيس تسويق قطاع الشباب في بتلكو غدير الحوري اللتين تكفلتا بالإعداد للزيارة الميدانية وتنظيمها بالتعاون مع مكتب الإرشاد المهني بالجامعة.



ن.ف/ع ع



بنا 0947 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/30 - 56 : 12 PM