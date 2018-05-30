وزارة الخارجية تدين الهجوم المسلح في بلجيكا‎ المنامة في 30 مايو / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم المسلح الذي استهدف أفرادًا من الشرطة في مدينة "لييج" بمملكة بلجيكا وأسفر عن مقتل ضابطي شرطة ومدني آخر، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف حياة الأبرياء.

وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع مملكة بلجيكا في جهودها الموجهة للتصدي لكل أشكال العنف والإرهاب ودعمها لما تتخذه من تدابير لترسيخ الأمن والسلم، مشددة على موقف مملكة البحرين المناهض بقوة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه وأسبابه والداعي لضرورة تعزيز التعاون الدولي على كافة المستويات من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.



ع.ر/ع ع



بنا 0946 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/05/30 - 53 : 12 PM