"الأشغال" تعلن عن طرح 94 مناقصة داخلية خلال الربع الأول المنامة في 30 مايو/ بنا / كشف الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم الحواج أن الوزارة طرحت 94 مناقصة داخلية في الربع الأول من العام الجاري لـ 11 إدارة بكلفة إجمالية بلغت ثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد دينار.



وأضاف الوكيل المساعد أن إدارة مشاريع وصيانة الطرق تصدرت الإدارات في عدد المناقصات حيث طرحت 41 مناقصة بلغت قيمتها الاجمالية ثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة دينار، وتليها إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي والتي طرحت 26 مناقصة بتكلفة إجمالية بلغت مائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسون دينار، فيما تلتها إدارة صيانة المباني حيث طرحت 13 مناقصة بقيمة مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون دينار.



وأوضح الحواج أن المناقصات الداخلية للوزارة تتمثل في المناقصات التي تتراوح تكلفتها التقديرية ما بين 3 آلاف دينار و25 ألف دينار، حيث لا تحتسب أية مبالغ عند التقديم على المناقصات التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار، في حين يتم احتساب مبلغ وقدره 15 دينار بحريني عند التقديم للمناقصات التي تتعدى 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار.



وأكد الحواج على سعي الوزارة الدائم إلى رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات المتبعة اختصاراً للوقت والجهد على المراجعين من خلال الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ومن بينها خدمة المناقصات الداخلية التي تتيح للشركات إمكانية بحث وعرض تفاصيل المناقصات الداخلية والحصول أو شراء نسخ من وثائق المناقصات الجديدة، كما تتيح لهم خيار الحصول على نسخة من الوثائق التي تم اقتنائها مسبقاً، ويتم ذلك من خلال تعبئة النموذج المعد على موقع الوزارة الالكتروني www.works.gov.bh أو عبر Bahrain.bh.



وأضاف الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن هذه الخدمة تمكن الشركات بمتابعة المناقصات الجديدة المطروحة الكترونياً بشكل يومي والتقديم لها او معرفة تفاصيلها حتى خلال ايام الاجازات الرسمية، كما يمكنهم الاطلاع على نتائج فتح المناقصات كل يوم اثنين على الموقع ايضاً مما يسهل العملية على الشركات وعدم تكبد عناء الحضور شخصيا للوزارة.



ن.ف/و.ش



بنا 0933 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/30 - 49 : 12 PM