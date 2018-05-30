وزير الأشغال والبلديات يبحث مع النائب جلال الاحتياجات الخدمية لقرية بني جمرة المنامة في 30 مايو/ بنا / بحث سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماع مع سعادة النائب جلال كاظم المحفوظ الاحتياجات الخدمية للدائرة الثانية في المحافظة الشمالية وخصوصا المتعلقة بنادي بني جمرة وذلك بحضور رئيس النادي مجيد آل إبراهيم وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

كما حضر الاجتماع من جانب الوزارة م. هدى فخرو الوكيل المساعد للطرق و م. وائل المبارك الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وعدد من المسئولين في الوزارة.

وأكد سعادة الوزير على التعاون القائم بين الوزارة ومجلس النواب، مؤكدا على التكامل في خدمة المواطنين، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس النيابي في سن القوانين والتشريعات ومتابعة المشاريع الخدمية المتعلقة باحتياجات المناطق.



بدوره قدم النائب عددا من المتطلبات الخاصة بالدائرة الثانية في المحافظة الشمالية وأهمها ما يتعلق بالمشروع الاستثماري لنادي بني جمرة لناحية إعادة تصنيف الأرض المخصصة للمشروع وكذلك فتح الطرق والشوارع المؤدية إليها بما يمكن من اصدار الرخص اللازمة لاحقا لإنشاء المشروع.

كما تقدم النائب بعدد من الطلبات المتعلقة بالشوارع في بني جمرة لناحية تطويرها وإعادة تهيئة بعض المداخل.



وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بتلبية احتياجات المنطقة الخدمية، مبينا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما يتعلق بطلبات الشوارع على أن تستكمل بحث المشروع الاستثماري للنادي بعد تقلي خطاب رسمي بهذا الخصوص من وزارة شئون الشباب والرياضة.

وأعرب النائب عن تقديره لدور الوزارة في تلبية الاحتياجات الخدمية وتأكيده على أهمية المشروع الاستثماري لنادي بني جمرة في دعم الحركة الشبابية والرياضية في المنطقة.











ع.ر/و.ش



بنا 0859 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/30 - 05 : 12 PM