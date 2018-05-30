مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل السفير السوداني لدى المملكة المنامة في 30 مايو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة السيد إبراهيم محمد الحسن أحمد سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين.

ورحَّب الدكتور فخرو بسعادة السفير، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية السودانية وما وصلت إليه من مستوى متقدم بفضل حرص القيادتين على تحقيق ما يعود بالخير والنفع على الشعبين، متمنيًا للسفير السوداني كل التوفيق في أداء مهام عمله في مملكة البحرين.

من جهته أعرب سفير الجمهورية السودانية عن شكره وتقديره، مؤكدًا تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين.



ع.ر/و.ش



بنا 0852 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/30 - 01 : 12 PM