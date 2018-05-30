كمال بن أحمد يبحث مع السفير الامريكي تبادل الخبرات بمجالي المواصلات والاتصالات المنامة في 30 مايو/ بنا / استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمكتبه سعادة السفير جاستين سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة حيث جرى استعراض لعلاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة الوزير بالسفير سيبريل، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالي المواصلات والاتصالات.



كما أطلع الوزير السفير سيبريل، على أبرز مشاريع ومبادرات وزارة المواصلات والاتصالات في مجالات النقل والاتصالات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون القائم، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.



و من جانبه، شكر السفير سيبريل معالي الوزير على وقته وقال "لدى مملكة البحرين والولايات المتحدة علاقات ثنائية وطيدة في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع النقل والاتصالات. ونحن على استعداد للعمل مع الوزارة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال لمواصلة بناء علاقاتنا القوية القائمة. "





ن.ف/و.ش



بنا 0817 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/30 - 22 : 11 AM