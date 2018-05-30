وزيرة الصحة: البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة التبغ باتخاذها العديد من الإجراءات المنامة في 30 مايو/ بنا / اكدت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بان الوزارة متمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته قد اولت اهتماماً كبيراً بموضوع مكافحة التدخين، ولقد بذلت جهوداً كبيرة مع الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المجتمع المدني، وذلك للحد من انتشار استخدام التبغ بكافة صوره وأنواعه وتوعية المجتمع من الأخطار الناتجة من تعاطيه، الأمر الذي يعمل على دعم وتحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تعزيز أنماط الحياة الصحية للمجتمع البحريني للحد من الأمراض المرتبطة بها، والوقاية من مضاعفات الأمراض المتعلقة بآفة التدخين.

وخلال كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ تحت شعار "التبغ يدمر القلب .. فاختر صحتك وليس التبغ" قالت سعادة الوزيرة ان المملكة قد التزمت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعطت الأولوية في جميع برامجها لتحقيق الهدف الثالث؛ والذي يُعد من أحد أهم هذه الأهداف، حيث تعمل الدول على وضع السياسات والبرامج اللازمة لتحقيقه من خلال تقليص معدل الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية والسرطانات وداء الانسداد الرئوي المزمن وغيرها، بنسبة الثلث، بحلول عام 2030، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان وهي غاية أخرى جار العمل عليها من قبل الحكومات التي وضعتها كأولوية وطنية للتنمية المستدامة، والتي تتناسب مع شعار هذا العام لليوم العالمي للامتناع عن التبغ؛ والذي ركّز على موضوع "التبغ وأمراض القلب"، تحت شعار "التبغ يدمر القلب، فاختر صحتك وليس التبغ".



واضافت سعادتها إن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة التبغ باتخاذها العديد من الإجراءات مثل انضمامها إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2007م، وقد صدر عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في عام 2009 المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2009، بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، كما تم في نهاية عام 2009 تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه برئاسة وزير الصحة وعضوية الجهات الحكومية والأهلية المعنية، واعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ الخطة الوطنية لمكافحة التبغ للفترة من 2018-2030.



وقالت "اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الذي يُصادف 31 مايو، نجدد التزامنا بما تم البدء فيه ونؤكد على مواصلة الجهود وتحقيق إنجازات جديدة في مجال مكافحة التدخين والتبغ، مؤكدين على أن صحة الفرد والمجتمع هي غايتنا، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود في المملكة، لحماية المواطنين والمقيمين من أضرار تعاطي التبغ والحد من الخسائر الاقتصادية التي يسببها للاقتصادات الوطنية، لذا يتوجب تطبيق جميع الالتزامات وتحقيق النجاح لجهود مكافحة وباء التبغ ، وبهدف رفع وعي المجتمع بمخاطر التدخين وأثره على القلب والرئة تقوم وزارة الصحة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بإقامة الفعاليات التوعوية على مدار السنة؛ والتي تستهدف جميع فئات المجتمع من نساء ورجال وأطفال، كما تم حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وبالأخص المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والمجمعات التجارية ووسائل النقل العامة وغيرها من الأماكن، والحظر التام للإعلان والدعاية والرعاية والترويج لمنتجات التبغ بجميع أنواعها عبر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.



كما اشارت سعادة وزير الصحة الى انه تم إنشاء عيادات تخصصية نوعية في المراكز الصحية تستهدف الإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى تزويد المدخنين ببدائل النيكوتين لمساعدتهم على الإقلاع، كما يتم تدريب العاملين الصحيين سنوياً لتقديم خدمات المساعدة على الإقلاع عن التبغ، وكذلك تفعيل التدخلات المبسطة للإقلاع عن التبغ ضمن الزيارات الاعتيادية للمدخنين إلى مراكز الرعاية الأولية، وتدريب الكوادر الصحية العاملة في هذا المجال، و تم وضع التحذيرات الصحية على جميع علب منتجات التبغ، والبدء بتنفيذها مع جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام 2012، ومنع دخول أي من شحنات التبغ إلى البحرين إلا بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لهذه المنتجات، ورفع الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، وتم مؤخراً إقرار قانون الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ من قِبل مجلسي الشورى والنواب حيث تم العمل به مع مطلع عام 2018.



وفي ختام كلمتها اكدت سعادتها على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف المنشودة، متوجهة في هذا المقام بالشكر الجزيل لمختلف فئات المجتمع البحريني الذي أصبح شريكاً في جميع البرامج الصحية، لتحقيق المزيد من النتائج والانجازات حتى يتم القضاء على آفة الإدمان على التبغ ولحماية جميع من يعيش على أرض مملكتنا الحبيبة من آثاره المدمرة.







ع.ر/و.ش



بنا 0757 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/30 - 07 : 11 AM