وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ‎بفيينا فيينا في 30 مايو/ بنا / اجتمعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، مع سعادة السيد يوري فيدوتوف الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا UNOV، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسعادة وكيل وزارة الخارجية إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وقد أعربت سعادة وكيل وزارة الخارجية عن تطلعها إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين خاصة مع اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، مشيدة بالدور الريادي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وجهوده المبذولة لمكافحة تجارة المخدرات واستخدامها، والجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وتحليل الاتجاهات الناشئة في الجريمة والعدالة، بالإضافة إلى تقدير الحاجات القُطرية وتدابير الإنذار المبكر مثل تزايد وتيرة الإرهاب ومكافحة وقوع أسلحة الدمار الشامل في يد الإرهابيين.



من جانبه، أعرب سعادة السيد يوري فيدوتوف عن اعتزازه وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين في دعم ومساندة الأمم المتحدة وأجهزتها التابعة لها وخاصة مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، مثمنًا جهود مملكة البحرين ودورها الرائد في عدة مجالات منها مجال مكافحة المخدرات ومكافحة تمويل الاٍرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما اجتمعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، مع سعادة السيد لي يون المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث أشادت سعادة وكيل وزارة الخارجية بالدور البارز الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في تعزيز التنمية الاقتصادية وجهودها الدؤوبة في مجال العولمة الشاملة والاستدامة البيئية وبرامجها الهادفة للحد من الفقر، منوهةً بتوقيع مملكة البحرين على اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، في خطوة تدعم خطة عمل الحكومة ٢٠١٥-٢٠١٨، وتتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، مؤكدة حرص مملكة البحرين على استمرار التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيدو بما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بها في المجالات كافة.



من جانبه، رحب سعادة السيد لي يون بسعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، معربًا عن اعتزازه وتقديره للجهود المثمرة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على الارتقاء بمستوى التنسيق مع مملكة البحرين والدفع به نحو آفاق أرحب، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.







ع.ر/و.ش



بنا 0710 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/30 - 17 : 10 AM