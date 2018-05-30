الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن 14 شخصا من ركاب سفينة "الحرية الفلسطينية" القدس المحتلة في 30 مايو/ بنا / أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب سفينة الحرية الفلسطينية.

وقالت الهيئة الشعبية الفلسطينية في قطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت، الليلة الماضية عن 14 شخصا ممكن كانوا على متن سفينة "الحرية"، من أصل 15 راكباً، إلى جانب القبطان ومساعده.



وأبحرت السفينة من ميناء غزة البحري، صباحا، متجهة إلى الميناء القبرصي، بهدف كسر الحصار، قبل أن تسيطر عليها البحرية الإسرائيلية.

وأوضح الناطق باسم "الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار أدهم أبو سلمية أن الاحتلال أفرج عن جميع ركاب سفينة الحرية.



ووصل المفرج عنهم قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، شمالي قطاع غزة.

واكد الجيش الإسرائيلي امس السيطرة على سفينة الحرية لكسر الحصار، والتي انطلقت صباحًا، من ميناء مدينة غزة، بغرض كسر الحصار عن القطاع.







و.ش



بنا 0600 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/30 - 05 : 09 AM