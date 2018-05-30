مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم الهجمات الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة نيويورك في 30 مايو/ بنا / يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء في جلسة طارئة بطلب من الولايات المتحدة لبحث الهجمات الفلسطينية الأخيرة على إسرائيل من قطاع غزة.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة بيان الثلاثاء تطالب المجلس بأن يدين "بأشد العبارات القصف الصاروخي العشوائي من قبل المسلحين الفلسطينيين في غزة" على اسرائيل.



كما تطالب مسودة البيان حركتي حماس والجهاد الاسلامي وجماعات مسلحة أخرى بـ"وقف كل النشاطات العنيفة والأفعال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي، ووقف تعريض المدنيين للخطر".



وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيانها الثلاثاء إن "القذائف التي أطلقها مسلحون فلسطينيون أصابت بنى تحتية مدنية بينها حضانة أطفال".







و.ش



بنا 0539 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/30 - 58 : 08 AM