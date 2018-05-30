وزير الخارجية الروسي يقوم قريبا بزيارة الى كوريا الشمالية سيؤول في 30 مايو/ بنا / ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم "قريبا" بزيارة الى بيونغ يانغ بدعوة من وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو.

ولم تكشف الوكالة عن موعد الزيارة إلى بيونغ يانغ وطبيعة الأجندة التي سيناقشها الاثنان، لكن وسائل إعلامية روسية قالت ان لافروف سيزور بيونغ يانغ يوم غد الخميس.



ويبدو أن زيارة لافروف تأتي ردا على زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية إلى موسكو الشهر الماضي.



وتأتي الزيارة ايضا وسط تطورات دبلوماسية سريعة تتعلق بالتحضيرات لعقد أول محادثات قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الشهر المقبل.









و.ش



بنا 0513 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/30 - 25 : 08 AM