اسرائيل تواصل قصف مواقع في قطاع غزة والحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي غزة في 30 مايو/ بنا / قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء مواقعا وأهدافا مختلفة في قطاع غزة، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية.

وقالت الوكالة أن طائرات إف 16 إسرائيلية قصفت، عدة مواقع بالقطاع دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.



وقد طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية الخطيرة على قطاع غزة.

وحمل المتحدث الرسمي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطير الذي تشهده ارض وطننا وفي المقدمة قطاع غزة البطل.



وأضاف، أن حكومة الاحتلال تخوض حربا تصعيدية شاملة ضد شعبنا وأرضنا، وتدفع بالأمور الى مزيد من المخاطر والتوتر.

وقالت اسرائيل انها ضربت 25 هدفا آخر ليلا ردا على اطلاق الصواريخ والقذائف من غزة.









و.ش



بنا 0456 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/30 - 27 : 08 AM