مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 30 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية. وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/سمو رئيس الوزراء: تعطيل رخص المستثمرين غير مسموح البتة.

/سمو ولي العهد يوجه وزير الداخلية: اقامة للمستثمرين تصل الى 10 سنوات.

/سمو ولي العهد ينوه بمبادرات وزارة الداخلية لزيادة التواصل عبر قنوات الشراكة المجتمعية.

/سمو ولي العهد يزور مجالس الوزير محمد المطوع - أحمد منصور العالي - أبناء المرحوم حجي حسن العالي - مجلس عائلة الجلاهمة.

/سمو محافظ الجنوبية: جهود رجال الأمن في تأمين وتدعيم أركان الأمن في المملكة بارزة.

/«هيئة السياحة والمعارض» تستضيف اجتماع لجنة قطاع الرحلات البحرية.

/البحرين والصين تبحثان تعزيز التعاون العمالي.

/«الإسكان» تنتهي من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري.

/وزارة الاسكان تسلم 3 وحدات بمدينة سلمان.

/السفير السعودي يشيد بعمق العلاقات السعودية البحرينية.

/مجلس النواب يتسلم مشروع قانون التقاعد الجديد.

/الغاء جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب.

/فتح الاستثمار الاجنبي 100% ل 62 نشاطا.

/المجلس الأعلى للصحة يصدر قراراً بتنظيم معايير تقييم المؤسسات الصحية الحكومية.

/"ذا صن": تنظيم قطر للمونديال اكبر عملية فساد بالرياضة.

/وزراء اعلام "الدول الاربع": قطع الشرايين المالية والفكرية للرهاب.

/الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت.

/القوات اليمنية تقترب من مدينة الحديدة.. والانقلابيون يعلنون التعبئة.

/الرياض: حديث ماكرون عن احتجاز الحريري غير صحيح.

/ثلاثة قتلى بينهم شرطيتان في إطلاق النار في بلجيكا ومقتل المهاجم.

/الأطراف الليبيون يتفقون على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر.









و.ش



بنا 0444 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/30 - 15 : 08 AM