مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/30 - 15 : 08 AM
المنامة في 30 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية. وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/سمو رئيس الوزراء: تعطيل رخص المستثمرين غير مسموح البتة.
/سمو ولي العهد يوجه وزير الداخلية: اقامة للمستثمرين تصل الى 10 سنوات.
/سمو ولي العهد ينوه بمبادرات وزارة الداخلية لزيادة التواصل عبر قنوات الشراكة المجتمعية.
/سمو ولي العهد يزور مجالس الوزير محمد المطوع - أحمد منصور العالي - أبناء المرحوم حجي حسن العالي - مجلس عائلة الجلاهمة.
/سمو محافظ الجنوبية: جهود رجال الأمن في تأمين وتدعيم أركان الأمن في المملكة بارزة.
/«هيئة السياحة والمعارض» تستضيف اجتماع لجنة قطاع الرحلات البحرية.
/البحرين والصين تبحثان تعزيز التعاون العمالي.
/«الإسكان» تنتهي من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري.
/وزارة الاسكان تسلم 3 وحدات بمدينة سلمان.
/السفير السعودي يشيد بعمق العلاقات السعودية البحرينية.
/مجلس النواب يتسلم مشروع قانون التقاعد الجديد.
/الغاء جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب.
/فتح الاستثمار الاجنبي 100% ل 62 نشاطا.
/المجلس الأعلى للصحة يصدر قراراً بتنظيم معايير تقييم المؤسسات الصحية الحكومية.
/"ذا صن": تنظيم قطر للمونديال اكبر عملية فساد بالرياضة.
/وزراء اعلام "الدول الاربع": قطع الشرايين المالية والفكرية للرهاب.
/الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت.
/القوات اليمنية تقترب من مدينة الحديدة.. والانقلابيون يعلنون التعبئة.
/الرياض: حديث ماكرون عن احتجاز الحريري غير صحيح.
/ثلاثة قتلى بينهم شرطيتان في إطلاق النار في بلجيكا ومقتل المهاجم.
/الأطراف الليبيون يتفقون على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر.
و.ش
بنا 0444 جمت 30/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/30 - 15 : 08 AM