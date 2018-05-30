الرئيس الامريكي : المكسيك ستدفع في نهاية الأمر ثمن بناء جدار على الحدود ناشفيل في 30 مايو /بنا/انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك لعدم المساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر الوعد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.



وقال ترامب للصحفيين في تجمع في ناشفيل " في النهاية ستدفع المكسيك تكلفة بناء الجدار.. لا يفعلون أي شيء على الإطلاق لمنع الناس من المرور عبر المكسيك من هندوراس وكل الدول الأخرى...لا يفعلون شيئا لمساعدتنا".



وترفض المكسيك دفع تكلفة تشييد جدار على الحدود.



س.ي



بنا 0232 جمت 30/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/30 - 42 : 06 AM