قائد القوات المشتركة للتحالف العربي يزور الوحدات العسكرية في منطقة العمليات باليمن عدن في 30 مايو/بنا/ قام سمو الامير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة للتحالف العربي بزيارة تفقدية للوحدات العسكرية في منطقة العمليات باليمن التي يشرف عليها في ظل تحقيق الانتصارات المتتالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية مدعوما بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.





وذكرت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ) ان سمو قائد العمليات المشتركة ثمن الجهود التي يبذلها الجيش اليمني والمقاومة الوطنية مسنودين بإخوانهم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية وتطهير المحافظات اليمنية من تلك الميليشيات الإرهابية الطائفية المدعومة من إيران ليعود اليمن إلى حضنه العربي والإقليمي بعيدا عن الأجندات الخارجية الفارسية.



من ناحية اخرى نقلت وكالة ( سبأ) عن مصدر ميداني يمني تصريحا له لموقع " سبتمبر نت " انه تم قتل سبعة من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، واصابة اخرين، في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء .



وذكر المصدر ان المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا شن هجوم على مواقع لقوات الجيش اليمني في منطقة مفرق أعشار بجبهة ناطع.



وأكدت المصادر ان قوات الجيش اليمني أحبطت هجوم المليشيا وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات إضافة الى اسر عدد منهم .. فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع المليشيا الانقلابية في مديرية ذي ناعم شمالي غرب محافظة البيضاء وفي جبل "جهيد" مما ادى الى مصرع عدد من عناصر المليشيا وتدمير عدد من الأليات التابعة لها بينها دبابة.





س.ي



بنا 2258 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/30 - 01 : 02 AM