الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة رام الله في 29 مايو/بنا/ طالب الحكومة الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة في قطاع غزة.

وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين وفي مقدمتها قطاع غزة.





وأضاف " أن حكومة الاحتلال تخوض حرباً تصعيدية شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان، والعمل الجاد والفوري على توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين يتعرضون لقصف المدفعية والطيران، وهدم بيوتهم وملاحقتهم وتشريدهم في مظلمة من أفظع وأبشع المظالم التي شهدها التاريخ البشري، وفي أفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.





خ.أ



بنا 2152 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/30 - 00 : 01 AM