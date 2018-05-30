سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد على الدور الكبير للمجالس في شهر رمضان المبارك المنامة في 29 مايو/ بنا/ قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة عدد من المجالس في منطقة عالي ضمن سلسلة زيارات سموه للمجالس الرمضانية.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على الدور الكبير للمجالس في تعزيز أواصر العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد، وقال سموه بأن التواصل والزيارات الرمضانية امتداد لعادات أصيلة ورثناها من الأجداد والآباء ويجب أن نورثها لأجيالنا القادمة.



ومن جانبه أثنى أصحاب مجالس منطقة عالي على ما يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مؤكدين على أهمية الزيارات في إبراز مبدأ التلاحم والتواصل خلال شهر رمضان المبارك، مشيدين بحرص سموه على تعزيز دور الشراكة المجتمعية للارتقاء بالمستوى الإجتماعي والأمني في المحافظة الجنوبية.







ع إ ح/خ.أ



بنا 2109 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/30 - 15 : 12 AM