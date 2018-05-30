خلال زيارة سموه لمجلس خليل الشنو..سمو محافظ المحافظة الجنوبية: نعتز بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن المنامة في 29 مايو/ بنا/ قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظ الجنوبية بزيارة لمجلس العقيد خليل الشنو بمدينة عيسى، وذلك جرياً على عادة سموه بالتواصل مع المواطنين خلال الشهر الفضيل.



وفي بداية اللقاء هنأ سمو محافظ المحافظة الجنوبية الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك منوهاً سموه بفضائل الشهر الكريم سائلاً سموه المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين باليمن والبركات، مشيداً سموه في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن البواسل بقيادة معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين والحفاظ على المكتسبات الحضارية والتنموية وإرساء دعائم الأمن والأمان بداًء بسلامة الفرد والمجتمع وصولاً إلى تأمين المنشآت والفعاليات والأنشطة الكبيرة.



وأكد سموه بأن اسهامات وجهود رجال الأمن في تأمين وتدعيم أركان الأمن في المملكة بارزة، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والإخلاص في مختلف المواقع والأصعدة، مشيراً سموه إلى الأمن ضرورةٌ من ضرورات الحياة البشرية لينعم المجتمع بالاستقرار، وعاملٌ أساسي لاستمرارها و ركيزة من ركائز البناء والتنمية.



بعدها اطلع سموه على بعض الصور واللقطات التاريخية التي تؤرخ وتوثق مسيرة رجال الأمن عبر عقود مضت ودورهم في حفظ الأمن بمملكة البحرين.



ومن جانبه أعرب العقيد خليل الشنو عن خالص شكره و تقديره لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على زيارته الكريمة ونهج سموه في تعزيز أواصر الترابط مع أهالي المحافظة في هذا الشهر الفضيل، مشيداً بدعم سموه لمسيرة البناء والتنمية و بالدور الاجتماعي الكبير للمحافظة الجنوبية مؤكداً اعتزازه بهذه العلاقة الوثيقة التي تبرز أسمى وشائج القربى وترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية بين المحافظة و الأهالي.



ع إ ح/خ.أ



بنا 2108 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/30 - 14 : 12 AM