سمو ولي العهد يوجه معالي وزير الداخلية إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية تصل إلى عشر سنوات المنامة في 29 مايو/بنا/ في إطار متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكل ما شأنه مواصلة تحفيز المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة اقتصادية عالمية، فقد وجه سموه الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وقال معاليه إن مشروع القرار يأتي تنفيذاً لما يؤكد عليه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أهمية العمل على تفعيل مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030- الاستدامة والتنافسية والعدالة- في جميع المجالات، وتكامل الجهود في كافة الجهات الحكومية لتطوير الخدمات والإجراءات، وفق أفضل الممارسات العالمية مما من شأنه توفير التسهيلات التي تدعم البيئة المحفزة للتنمية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.







ع إ ح/خ.أ



بنا 2048 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/30 - 13 : 12 AM