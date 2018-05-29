المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول الخليج تُقيم حفل إفطار رمضاني في المملكة العربية السعودية الرياض في 29 مايو / بنا / أقامت الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، حفل إفطار رمضاني بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلين للجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء المفوضية .



وتخلل المناسبة تقديم إيجاز حول آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين في المنطقة والعالم حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس ).



وتحدث الممثل الإقليمي للمفوضية خالد خليفة، خلال الكلمة الافتتاحية للفعالية عن أوضاع الملايين من اللاجئين حول العالم، مبينًا أنه سيتم الأسبوع القادم تنظيم اليوم العالمي للاجئين الذي يُصادف يوم 20 يونيو من كل عام، لافتًا النظر إلى أن العالم يمر اليوم بمرحلة غريبة أدت إلى تزايد عدد اللاجئين حول العالم والذين وصل عددهم إلى 67 مليون شخص ما بين لاجئ ونازح .



بعد ذلك، شاهد الجميع فيلما وثائقيا تناول أوضاع اللاجئين حول العلم، ودور المفوضية السامية للتعامل مع هؤلاء اللاجئين للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، كما تضمن العرض نشر تقرير المفوضية السامية الذي اشتمل على آخر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بكافة عمليات المفوضية على مستوى العالم .



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1918 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/29 - 22 : 10 PM