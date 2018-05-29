الأمين العام للأمم المتحدة يزور جمهورية مالي لتفقد بعثة حفظ السلام باماكو في 29 مايو/بنا/ وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى جمهورية مالي، لتفقد قوات بعثة المنظمة الدولية في مالي التي تكبدت أكبر الخسائر البشرية بين كل العمليات الحالية التي تقوم بها الامم المتحدة.



واستقبل رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا في المطار غوتيريش، الذي توجه مباشرة إلى قاعدة قوة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) لحضور مراسم احتفال لمناسبة اليوم الدولي لجنود حفظ السلام.



وأشاد غوتيريش بـ"الرجال والنساء الشجعان في بعثتنا في مالي، عمليتنا التي تكبدت أكبر الخسائر البشرية العام الفائت وهم ينقذون الارواح بما يخدم قضية السلام".



وأعلنت الأمم المتحدة في بيان الاسبوع الفائت إن "قوة حفظ السلام في مالي تكبدت في 2017 للسنة الرابعة على التوالي اكبر الخسائر البشرية، تمثلت بمقتل 21 جنديا وسبعة مدنيين".



وخلال "زيارته التضامنية" التي تستمر يومين للعاصمة باماكو وولايات أخرى، سيقوم غوتيريش "بالصيام".



وقوة حفظ السلام في مالي تضم نحو 12 الفا و500 عسكري وشرطي وخسرت اكثر من 160 عناصرها، بينهم مئة في اعمال عدائية منذ نشرها في العام 2013، وهو العدد الذي يوازي نصف خسائر جنود حفظ السلام عبر العالم في نفس الفترة.



خ.أ



بنا 1820 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/29 - 25 : 09 PM