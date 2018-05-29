الولايات المتحدة الامريكية تستعد لعقد القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة واشنطن في 29 مايو/بنا/ أبدى البيت الأبيض اليوم استعداد الولايات المتحدة لعقد القمة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم إن "الكوريين الشماليين يتفاعلون" منذ أن ألغت رسالة ترامب الأسبوع الماضي اجتماع 12 يونيو المقبل.



ولم تشر إلى أن القمة أعيد التخطيط لعقدها في موعدها الأصلي، لكنها بينت أن ترامب سيلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في السابع من يونيو في البيت الأبيض.



خ.أ



بنا 1755 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/29 - 00 : 09 PM