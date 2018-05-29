سمو ولي العهد يعرب عن تقديره للجهود الوطنية النبيلة التي يقوم بها رجال الامن في حفظ أمن الوطن المنامة في 29 مايو / بنا / أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، عن اعتزازه وتقديره للجهود الوطنية النبيلة التي يقوم بها رجال الأمن لحفظ أمن الوطن وصون المكتسبات الوطنية، بما يضمن مواصلة برامج التنمية والتطوير في إطار المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه.



منوها سموه إلى الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية ومنتسبوها في حفظ أمن الوطن وتأكيد سيادة القانون وما يقدمونه من عطاء وتضحية لتعزيز الاستقرار وهو أمر موضع إشادة من الجميع، مشيرا سموه إلى ما تتبناه وزارة الداخلية من برامج ومبادرات لزيادة التواصل عبر قنوات الشراكة المجتمعية، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية بما يحفظ تماسك المجتمع وأمنه واستقراره.



جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار، التي أقامها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، بنادي ضباط الأمن العام، ولدى وصول سموه كان في الاستقبال الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.



وهنأ سموه، كافة منتسبي وزارة الداخلية بشهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده باليمن والبركات على مملكتنا الغالية، مستذكرا سموه التضحيات التي يقدمها رجال الأمن، داعياً الله العلي القدير أن يرحم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم لحماية أمن الوطن ومقدراته، وأن ينعم هذا الوطن العزيز بالأمن والطمأنينة.



وقد عبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير لرجال الأمن لجهودهم المخلصة، داعياً المولى عز وجل، أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها الخير والتقدم والأمان، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه.



وأكد معالي الوزير أن رجال الأمن، ماضون في بذل أقصى التضحيات وسيظلون على أهبة الاستعداد وأعلى درجة الجاهزية والكفاءة لأداء الواجب في حفظ الأمن وإنفاذ القانون.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1754 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/29 - 18 : 10 PM