بريطانيا تدعو لعقد مؤتمر استثنائي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية لندن 29 مايو/بنا/ دعت بريطانيا اليوم إلى جانب عشرة دول أخرى بصفة رسمية إلى عقد مؤتمر استثنائي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية.



وأشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان بهذه المناسبة الى إنه "على الرغم من إجماع العالم عام 1997م على حظر تطوير وتخزين وإستخدام الأسلحة الكيمياوية الفتاكة من خلال (معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها) إلا إن السنوات الماضية شهدت إرتفاعاً ملحوظاً في وتيرة إستخدامها كما شهدناه من قبل نظام بشار الأسد في سوريا وتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، إضافة إلى حادثتي ماليزيا ومدينة ساليسبري الإنجليزية.



وأوضح جونسون أن بلاده طلبت إلى جانب عشرة دول أخرى من الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عقد مؤتمر استثنائي للدول الأعضاء الشهر المقبل من أجل إتخاذ خطوات للتعزيز والدفاع عن الإتفاقية وتقوية دور المنظمة التي عُهدت إليها هذه المهمة.



خ.أ



بنا 1632 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/29 - 35 : 07 PM