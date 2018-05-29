مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الرمضانية على الأسر السورية اللاجئة في مخيم الزعتري بالأردن المنامة في 29 مايو/ بنا/ قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الثاني عشر من رمضان بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر السورية اللاجئة في مخيم الزعتري بالأردن ، يستهدف التوزيع 5000 أسرة لاجئة في المخيم خلال أيام الشهر الفضيل، وتشتمل السلة الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة حسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية (واس).



وعبّر المستفيدون من الأشقاء السوريين عن رضاهم التام على سير عمليات التوزيع بشكل دقيق ومنتظم معربين عن شكرهم العميق للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على ما يقدم لهم من دعم كبير عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1631 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/29 - 40 : 07 PM