مسلح يقتل شرطيتين وأحد المارة في مدينة ليج البلجيكية بروكسل في 29 مايو/بنا/ ذكر راديو وتلفزيون بلجيكا أن مُسلحا قتل بالرصاص شرطيتين وأحد المارة بمدينة ليج اليوم الثلاثاء قبل أن يسقط قتيلا في تبادل لإطلاق النار.



وأكدت سلطات المدينة عدد القتلى، فيما قال المدعي العام المحلي إنه يتعامل مع الهجوم على أنه عمل إرهابي.



وأضاف أن المسلح هاجم الشرطيتين من الخلف بسكين واستولى على أحد أسلحتهما وقتلهما بالرصاص، كما قتل شابا بالرصاص كان في سيارة متوقفة ثم احتمى بمدرسة وقُتل في تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة عدد آخر من أفراد الشرطة.



وأشار راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق باللغة الفرنسية إلى أن "الشخص الذي يشتبه بأنه نفذ الهجوم بلجيكي يبلغ من العمر 36 عاما وأُفرج عنه من سجن قرب ليج ووضعته السلطات تحت المراقبة".



وأشار إلى أن "المشتبه به كان يقضي عقوبة السجن لاتهامات تتعلق بالمخدرات وصنفته السلطات على أنه "مضطرب"، ولم يتضح كيف حدثت الواقعة التي تسببت في نقل طلاب مدرسة ثانوية قريبة إلى مكان آمن. وتقع ليج قرب الحدود مع ألمانيا وهولندا".





وكتبت سلطات مدينة ليج على تويتر تقول "الأطفال في المدارس المحلية سالمون" مضيفة أن رجلا كان في سيارة لقي حتفه أيضا إلى جانب الشرطيتين، وفي وقت لاحق تسلم الادعاء الاتحادي التحقيق في القضية.



وقدم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل تعازيه لأُسر الضحايا قائلا إن من السابق لأوانه الحديث عن سبب الهجوم.



وأشار راديو وتلفزيون بلجيكا إلى أن للمهاجم سجلا جنائيا لإدانته باتهامات بسيطة لكنه لم يكن على قائمة للمتطرفين المحتملين.







خ.أ



بنا 1449 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/29 - 04 : 06 PM