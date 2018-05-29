طيران الخليج وتمكين توقعان اتفاقية تعاون مشترك لتدريب وتأهيل القوى العاملة البحرينية المنامة في 29 مايو / بنا / قامت طيران الخليج ( الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ) بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك مع صندوق العمل تمكين - في مقرها الرئيسي بالمحرق - تهدف إلى تعزيز فرص التعاون المشترك الذي يخدم تدريب وتوظيف البحرينيين في أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة. وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد كريشمير كوتشكو والرئيس التنفيذي لتمكين د. إبراهيم محمد جناحي. فيما حضر حفل التوقيع من جانب طيران الخليج نائب الرئيس التنفيذي القبطان وليد عبدالحميد العلوي ورئيس العمليات بالشركة القبطان سهيل عبدالحميد عبدالعزيز ومدير تنفيذي أول للموارد البشرية السيدة نوف السويدي.



وقد أشاد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد كريشمير كوتشكو بأهمية الدور الذي تؤديه تمكين قائلاً " تعد تمكين شريكاً استراتيجياً في العديد من المشاريع الوطنية التنموية الهامة في المملكة، كما أن لها تاريخ حافل في دعم العديد من برامج التدريب والتوظيف بالتعاون مع طيران الخليج. أن شركة طيران الخليج تمثل أحد أبرز مقومات البنية التحتية في المملكة والتي تزخر بفرص واعدة لتوظيف البحرينيين والمشاركة الفاعلة في حراك التنمية. أحد أهداف شركة طيران الخليج على المدى الطويل هو المساعدة في تعزيز مهارات وخبرات الطيران للبحرينيين. وبالتالي، يسعدنا التعاون مع تمكين مرة أخرى والمساهمة في تعزيز تنمية الكفاءات البحرينية كما نؤكد التزامنا بتطوير قوة عمل وطنية من المتخصصين في مجال الطيران."

وعلق نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي قائلاً " إن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد على اهتمامنا بزيادة نسبة بحرنة الوظائف بالشركة، فيما يعود بالنفع على تنمية الموارد الوطنية من الطاقات البشرية المؤهلة للعمل في صناعة الطيران. تم إنشاء هذا البرنامج في وقت مناسب عقب الإعلان الأخير عن خطط النمو الاستراتيجية لشركة طيران الخليج. حيث ستتم إضافة ثمان وجهات جديدة إلى شبكتنا في عام 2018. وسنرحب بـ39 طائرة بوينج وطائرة إيرباص جديدة في أسطولنا، حيث ستدخل 5 طائرات بوينج 787-9 دريملاينرز وطائرتين من طراز إيرباص A320neo في الخدمة قبل نهاية العام".



إن قطاع الطيران في مملكة البحرين يمثل أحد القطاعات الواعدة في سوق العمل لتوظيف البحرينيين، لا سيما مع الأهداف التوسعية التي يشهدها هذا القطاع، ضمن التطلعات التنموية للمملكة، والمتمثل في التوسع الذي تشهده شركة طيران الخليج، وفي حركة النقل الجوي بشكل عام، فضلاً عن مشروع تطوير وتوسيع مطار البحرين لتكون البحرين محطة نقل جوي أساسية على الخارطة العالمية، ووجهة اقتصادية تتمتع ببنية تحتية مرموقة. تعد القوى العاملة البحرينية من المتخصصين في مجال الطيران في غاية الأهمية لتحقيق أقصى إمكانات هذا القطاع في جميع أنحاء المملكة والمنطقة.

منذ العام 2010، أصبحت طيران الخليج الناقلة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي ببدء مبادرتها مع تمكين لتشجيع المزيد من البحرينيين على العمل في الناقلة في وظائف ترتبط بشكل مباشر مع العملاء كأفراد طاقم الضيافة. هذا، وسجلت طيران الخليج معدلات بحرنة مرتفعة متصدرة بذلك جميع الناقلات في المنطقة في مجال توظيف المواطنين. وتستمر الناقلة في العمل مع الشركات الوطنية لتطوير مهارات الشباب البحريني في مجال الطيران، معززة بذلك التزامها بالمشاركة الفعالة في المجتمع المحلي.





ح ب/ع ذ



بنا 1500 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/29 - 03 : 06 PM