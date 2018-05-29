سفير خادم الحرمين يشيد بعمق العلاقات السعودية البحرينية المنامة في 29 مايو / بنا / أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وقال إنها علاقات أخوية تاريخية متينة أسسها الأجداد وتوارثها الأجيال وتحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله وحكومتيهما الرشيدتين.



جاء ذلك خلال لقاء السفير آل الشيخ بسعادة المهندس فهد بن محمد الداود مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بمناسبة تعيينه في منصبة الجديد مديراً عاماً للمؤسسة.



وأعرب المهندس الداود عن شكره وتقديره على الحفاوة والترحيب اللذين لقيهما من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.



حضر اللقاء جمال الياقوت مدير إدارة العلاقات العامة والتشريفات بالجسر.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1409 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/29 - 16 : 05 PM