الوزير ميرزا يستقبل اللاعب الكروي السابق راشد شريدة المنامة في 29 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، اللاعب الكروي السابق راشد أحمد شريدة الذي أهدى الوزير نسخة من كتابه الذي يروي تاريخ مسيرته الكروية عبر عدة عقود من الزمن موثقة بالصور القديمة.



وفي هذا الصدد أشاد الدكتور ميرزا بجهود السيد راشد شريدة ومسيرته الرياضية في مملكة البحرين منذ ستينيات القرن الماضي، تلك المسيرة التي اتسمت بالبذل والعطاء كلاعب ومدرب واعلامي ايضاً.



وأعرب الوزير عن اعجابه بما احتواه الكتاب من سرد مبسط جميل لحكاية كرة القدم في ذلك الزمن التي تركت للأجيال الجديدة من اللاعبين والمتابعين مشاهد نادرة وجزءاً مهماً من تاريخ كرة القدم والرياضة في البحرين.



بدوره اكد راشد شريدة أن هذا الكتاب يعد كتابا توثيقيا للحركة الكروية ويدعم المكتبة الوطنية، واعرب عن خالص شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة ودعمه وتشجيعه الدائم للكوادر البحرينية بمختلف مجالاتها.



خ.ب/ع ع



بنا 1350 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/29 - 56 : 04 PM