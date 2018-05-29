وكيل الشؤون الاسلامية: العدل تتيح خدمة دفع الزكاة والصدقات إلكترونياً عبر تطبيق "إسلاميات" المنامة في 29 مايو / بنا / تقدم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، خدمة دفع الزكاة والصدقات المقدمة بالتعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك عبر تطبيق إسلاميات المتاح عبر Bahrain.bh/apps أو من خلال البوابة الوطنية bahrain.bh.



وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، "انطلاقا من سعي الشؤون الإسلامية لتطوير خدماتها لتواكب التقدم التكنولوجي سواء تلك المتعلقة بالزكاة أو بالحج والعمرة أو الخدمات القرآنية بكافة أنواعها وأقسامها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة بحيث تكون سهلة وميسورة للمستخدمين، تأتي خدمة دفع وتوزيع الزكاة إلكترونياً ملبية لاحتياجات شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يحرصون على دفع زكاتهم وإخراج صدقاتهم خلال الشهر الفضيل أو خلال جميع الأشهر طوال العام، بحيث توفر لهم قناة سهلة وسريعة للدفع، دون الحاجة لتكبد عناء البحث عن المحتاجين، حيث يعد التطبيق أحد القنوات الآمنة والموثوقة التي تشرف عليها الوزارة لضمان إيصال الأموال لمستحقيها".



وأشار المفتاح إلى أن هذه الخدمة تتيح لكل من الأفراد والمؤسسات إمكانية احتساب مبلغ الزكاة الواجب دفعه، بناءً على سعر الذهب الحالي في السوق، واستناداً إلى الموقع العالمي لتحويل العملات لتسهيل حساب النصاب للمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية دفع مبلغ الزكاة، والتبرع لمشاريع الصدقات ودعم صندوق الزكاة والصدقات.



واستطرد قائلاً: تمتاز الخدمة الإلكترونية بكونها تتيح للمزكي إخراج زكاته وفق رغبته التي يدرجها في خانة الشروط، كما يمكن من خلال خدمة التبرع بالصدقات عرض جوانب التبرع المختلفة التي تختص بها الوزارة، بحيث يمكن للمتصدق اختيار المشروع الذي يرغب بالتبرع له من ضمن مشاريع الزكاة والصدقات الجارية منها سهم الغارمين وتفريج كربة وأسهم التعفف والعديد من المشاريع الخيرية التابعة لصندوق الزكاة والصدقات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما يمكنه تحديد المبلغ المرغوب التصدق به لكل من هذه المشاريع.



وأوضح وكيل الشؤون الإسلامية أن هذه الخدمة توفر إمكانية الدفع عبر بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف الآلي بحيث يستفيد المستخدم من الخيار الأنسب له، وذلك توفيراً للوقت والجهد على المستفيدين عبر تقديم خيارات متعددة للدفع الإلكتروني، ومن أبرز امتيازاتها أيضا بأن الخدمة لا تتطلب إدخال أي بيانات تعريفية بالمستخدم، سوى رقم الهاتف النقال الذي يتم الرجوع له في حال حاجة الوزارة للتواصل مع المتبرع فقط، وهو ما يعمل على تقليص النفقات المعنية بطباعة أرصدة استلام التبرعات في حال كانت تنجز بطريقتها السابقة.



يُذكر أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية توفر باقة من الخدمات التي تفيد المستخدمين خلال شهر رمضان المبارك على وجه الخصوص، وطوال السنة بصفة عامة، وذلك عبر تطبيق إسلاميات.



ويمكن للراغبين بالاستفسار أو تقديم المقترحات عن أي من خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاستفادة من تطبيق (تواصل) عبرBahrain.bh/apps، كما يمكن الاطلاع على جديد الهيئة وقائمة خدماتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على @Bahrain.bh.



أ.أ/ع ع



بنا 1344 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/29 - 48 : 04 PM