برعاية سمو نجل سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك.. رُواد العمل الوطني يُشيدون بمبادرة تكريمهم ويثمنون جهود محافظة المحرق المنامة في 29 مايو / بنا / أشاد عدد من رُواد العمل الوطني بمحافظة المحرق بالمبادر الوطنية والإنسانية بتكريمهم في الاحتفال الكبير الذي أقامته محافظة المحرق للعام الثاني عشر على التوالي، تحت رعاية سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة نجل سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، بحضور مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح عيسى بن هندي المناعي، وعدد كبير من المسؤولين والمدعوين.

وفي حديث خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) ثمّن المكرمون المجهودات الكبيرة التي تقوم بها محافظة المحرق ومحافظها الأستاذ سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، على كل الصعد الاجتماعية والرياضية والتربوية والإنسانية، مشيرين بفخر واعتزاز إلى أن فكرة تكريم رواد العمل الوطني من قبل محافظة المحرق سنويا تمثل دفعة معنوية كبيرة لتطوير العمل الوطني وإزدهاره، مؤكدين أن هذه المبادرة الإنسانية بمثابة حافز قوي لكل النشطاء في المجتمع لكي يبذلوا الكثير لمملكتهم الغالية.



وفي هذا السياق عبّرت المكرمة المذيعة والإعلامية بإذاعة البحرين الأستاذة استقلال أحمد عن سعادتها البالغة بهذا التكريم قائلة "الانسان أحيانا عندما يتحدث عن موقف معين تمس قلبه ووجدانه يصبح صعبا جدا عليه التعبير عن هذا الموقف بالكلمات، حتى وإن كان يملك زمام الكلمة مهما كان كاتبا أو مذيعا أو مقدم برنامج، تكريمي ضمن رواد العمل الوطني من المحرق وأنا من خارج المحرق، مكان فخري واعتزازي بلا شك، وكون هذا التكريم شخصي من سعادة محافظة المحرق الأستاذ سلمان بن عيسى بن هندي المناعي هو وسام على صدري، وهذا الانتقاء أفرحني وهذه اللفتة الانسانية أحفظها له ما حييت، وجد انا سعيدة بهذا التكريم التاريخي".



وحول أهمية هذا التكريم بالنسبة لها كإعلامية قالت استقلال أحمد "سبق وأن كرمت كثيرا في مسيرتي المهنية في مجال الإعلام، وفي اكثر من مكان وزمان لكن هذا التكريم بالذات في المحرق مع هذه الكوكبة من المكرمين والفاعلين له وقع خاص في نفسي، ومسني جدا، وألف شكر وتقدير للسيد المحافظ، وكل العاملين بمحافظة المحرق، على اللفتة السنوية المباركة في تكريم رواد العمل الوطني".



أما المُكرّم عبدالعزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي عبر عن سعادته بهذا التكريم قائلا "سعدت اليوم أيما سعادة بهذه الاحتفالية الكبيرة التي تم فيها تكريمنا كرواد عمل وطني في مملكتنا الغالية، وشعرنا بالفخر والاعتزاز كون الدولة تقدر مساهماتنا المتواضعة في العمل الخيري والتطوعي سواء في الداخل أو في الخارج، وهو ما يبعث في النفس السعادة والسرور، كما هو دافع معنوي كبير لكي نقدم أكثر وأكثر، إن البحرين تستحق منا كل جهد وكل عرق".



وأضاف السندي "أن إقامة محافظة المحرق هذا الاحتفال بتكريم رواد العمل الوطني للسنة الثانية عشرة يحسب لها وهو إنجاز كبير ننظر له باحترام وتقدير، ومن هنا نقدم شكرنا وتقديرنا لمستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح عيسى بن هندي المناعي، ولسعادة محافظة المحرق الأستاذ سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، وكل العاملين في المحافظة على حسن الاعداد والتنظيم، وعلى جعل تكريم رواد العمل الوطني في كل عام بمناسبة يوم وطني له مكانته السامية في نفوس الذين يتم تكريمهم لعطاءاتهم الوطنية الثرة ولجهودهم النيرة في محراب العمل التطوعي".



وفي السياق ذاته تقدم المُكرّم الأستاذ ثابت محمد الشروقي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله على تشريف نجله سمو الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة لتكريم رواد العمل الوطني بالمحرق، ولسعادة مستشار جلالة الملك صالح بن هندي ولسعادة محافظ محافظة المحرق سلمان بن هندي كما أتقدم بجزيل الشكر للجنة المنظمة للتكريم على حسن التنظيم والاعداد لهذه الفعالية الوطنية".



وأكد الشروقي أن "التكريم الذي حظينا به في أم المدائن المحرق الشماء هو تكريم يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل الإرتقاء بالوطن وخدمة المواطنين في المجالات كافة، إن مثل هذه الاحتفالات بتكريم رواد العمل الوطني تلعب دورا مهما في ترسيخ ثقافة العمل الوطني وبذل كل الطاقات من أجل أن ينعم الوطن بالطمأنينة، وأن يتقدم للأمام وأن تتحقق التنمية المنشودة، فإن الأوطان لا تبنى إلا بالسواعد، أكرر شكري وتقديري لكل من أسهم في حفل التكريم وشكر خاص لمحافظ المحرق الأستاذ سلمان بن عيسى بن هندي المناعي على لفتاته الإنسانية المعبرة عن حب الوطن البحرين الغالية".



من ناحيته أكد المُكرّم الأستاذ حسن بوهزاع رئيس جمعية (الكلمة الطيبة) أن "هذا التكريم الذي أقيم برعاية سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة نجل سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، يمثل لنا الكثير في خدمة وطننا الغالي، وكلنا اعتزاز وفخر بهذا التقدير الذي حظينا به مع عدد من الرُواد، وسيكون هذا التكريم دافع قوي جدا لبذل الكثير من الجهود لخدمة وطننا دعما لمسيرة التطور والازدهار في هذا العهد الميمون، والحمد لله جاء هذا الاحتفال في هذا الشهر المبارك متزامنا مع النفحات الروحية المباركة للشهر الفضيل، ونكرر شكرنا وتقديرنا لسعادة مستشار جلالة الملك صالح عيسى بن هندي المناعي، ولسعادة محافظ محافظة المحرق سلمان بن هندي المناعي على المبادرة التي تواصلت منذ 12 عاما في تكريم الرواد".



كما عبّر المُكرّم الأستاذ خليفة حسين الشوملي عن سعادته بحفل التكريم وما حفل به من فقرات من كلمات جياشة بحب الوطن قائلا "اليوم كلنا في محافظة المحرق سعداء بهذا اللقاء الجميل الذي جمعنا في حب العمل الوطني من أجل بلادنا العزيزة، مع الذين عملوا بجد وإخلاص وفي صمت في مجالات تطوعية وطنية مختلفة، فإن هذا التكريم من محافظ محافظة المحرق الذي دأب على تكريم من قدموا للبحرين الأعمال الجليلة إنما يجسد الوفاء بعينه لأهل العطاء، فنحن حقيقة عاجزون على ما اتحفنا به من تكريم من كلمات جميلة قبلت في هذا الحفل، ونتمنى أن تتواصل في كل عام هذه المبادرة الوطنية لتكريم رواد العمل الوطني".



من: خالد بواحمد



أ.أ/ع ع



بنا 1337 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/29 - 20 : 05 PM